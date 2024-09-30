Число ярых фанатов футбола в России снизилось в пять раз за 19 лет

Россияне теряют интерес к футболу. Количество равнодушных к данному виду спорта выросло с 43% в 2005 году до 77% в наши дни. Это стало известно благодаря результатам опроса, опубликованным на официальном сайте ВЦИОМ.

Социальный опрос проводился при помощи телефонного звонка. Всего удалось получить мнения 1600 респондентов старше 18 лет. Общее количество равнодушных к футболу выросло до 77%. Для сравнения: в 2005 году данное количество составляло всего 43%. Разительные изменения и среди постоянных футбольных болельщиков, их стало на порядок меньше — с 19 до 4 процентов.