Число ярых фанатов футбола в России снизилось в пять раз за 19 лет
ВЦИОМ: Доля россиян, равнодушных к футболу, выросла до 77%
Россияне теряют интерес к футболу. Количество равнодушных к данному виду спорта выросло с 43% в 2005 году до 77% в наши дни. Это стало известно благодаря результатам опроса, опубликованным на официальном сайте ВЦИОМ.
Социальный опрос проводился при помощи телефонного звонка. Всего удалось получить мнения 1600 респондентов старше 18 лет. Общее количество равнодушных к футболу выросло до 77%. Для сравнения: в 2005 году данное количество составляло всего 43%. Разительные изменения и среди постоянных футбольных болельщиков, их стало на порядок меньше — с 19 до 4 процентов.
Ранее Life.ru сообщал, что почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, о возможности участия национальной сборной страны вновь в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА спустя два года после завершения украинского конфликта. Ещё в феврале 2022 года россиян отстранили от соревнований.
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