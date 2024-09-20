В РФС спрогнозировали сроки возвращения сборной России в мировой футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о том, что национальная сборная страны вновь будет приглашаться для участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА спустя два года после завершения спецоперации.

Российские футболисты с февраля 2022 года не принимают участие в международных турнирах из-за временного отстранения. По этой причине, к примеру, наша сборная по футболу не поехала на ЧМ-2022 в Катаре и Евро-2024 в Германии, а футбольные клубы из РФ не участвуют в еврокубках. При этом в УЕФА не раз выражали уверенность в скором возвращении российских команд к турнирам. Там отмечали, что диалог и контакты с Россией всё это время не прерывались.