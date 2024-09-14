В РФС рассказали, чем займётся сборная России в случае недопуска на ЧЕ-2028
Митрофанов: Если сборную России не вернут к ЧЕ-2028, будут товарищеские матчи
Сборная России по футболу и её тренер Валерий Карпин. Фото © Российский футбольный союз
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как будет действовать сборная России по футболу, если её не вернут к ЧЕ-2028. Он отметил, что футбол подчиняется жёстким правилам, установленным ФИФА.
«У нас какие-то частные инициативы невозможны. Если только согласовывает ФИФА, тогда можно проводить даже товарищеские матчи. Нужно понимать, что мы будем стараться попасть на чемпионат Европы — 2028. Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», — сообщил Митрофанов, его цитирует «Чемпионат».
Ранее сборная России по футболу устроила разгром команде Вьетнама, забив в ворота соперника три безответных мяча. Там также планировалось провести ещё один матч, против сборной Таиланда, но, к сожалению, он был отменён.