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14 сентября, 11:02

В РФС рассказали, чем займётся сборная России в случае недопуска на ЧЕ-2028

Митрофанов: Если сборную России не вернут к ЧЕ-2028, будут товарищеские матчи

Сборная России по футболу и её тренер Валерий Карпин. Фото © Российский футбольный союз

Сборная России по футболу и её тренер Валерий Карпин. Фото © Российский футбольный союз

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как будет действовать сборная России по футболу, если её не вернут к ЧЕ-2028. Он отметил, что футбол подчиняется жёстким правилам, установленным ФИФА.

«У нас какие-то частные инициативы невозможны. Если только согласовывает ФИФА, тогда можно проводить даже товарищеские матчи. Нужно понимать, что мы будем стараться попасть на чемпионат Европы — 2028. Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», — сообщил Митрофанов, его цитирует «Чемпионат».

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Ранее сборная России по футболу устроила разгром команде Вьетнама, забив в ворота соперника три безответных мяча. Там также планировалось провести ещё один матч, против сборной Таиланда, но, к сожалению, он был отменён.

Владимир Озеров
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