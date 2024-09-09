Матч молодёжных сборных России и Вьетнама по футболу прервал мощнейший ливень
Матч молодёжных сборных России и Вьетнама по футболу пришлось остановить из-за бешеного ливня. Кадрами буйства стихии поделилась пресс-служба команды РФ.
Матч вьетнамской и российской молодёжных сборных по футболу в Ханое остановили из-за сильнейшего ливня. Видео © Telegram / «Молодёжка»
На опубликованных кадрах видно, как стадион заливает стена дождя. Спортсмены отправились переждать непогоду в раздевалке, на каждом шаге из бутс выжимается вода.
По итогу встречу решили завершить ради безопасности игроков. Итог матча — 2:0 в пользу нашей команды.
Вьетнамская погода устроила неприятный сюрприз и основной сборной России — ранее Life.ru рассказывал о том, как спортсменов запер в отеле тайфун «Яги». Из-за ненастья пришлось перенести вылет команды, назначенный на 7 сентября.
Telegram / «Молодёжка»