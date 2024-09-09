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9 сентября, 15:29

Матч молодёжных сборных России и Вьетнама по футболу прервал мощнейший ливень

Матч молодёжных сборных России и Вьетнама по футболу пришлось остановить из-за бешеного ливня. Кадрами буйства стихии поделилась пресс-служба команды РФ.

Матч вьетнамской и российской молодёжных сборных по футболу в Ханое остановили из-за сильнейшего ливня. Видео © Telegram / «Молодёжка»

На опубликованных кадрах видно, как стадион заливает стена дождя. Спортсмены отправились переждать непогоду в раздевалке, на каждом шаге из бутс выжимается вода.

По итогу встречу решили завершить ради безопасности игроков. Итог матча — 2:0 в пользу нашей команды.

Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама после отмены матча с Таиландом
Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама после отмены матча с Таиландом

Вьетнамская погода устроила неприятный сюрприз и основной сборной России — ранее Life.ru рассказывал о том, как спортсменов запер в отеле тайфун «Яги». Из-за ненастья пришлось перенести вылет команды, назначенный на 7 сентября.

Обложка ©

Telegram / «Молодёжка»

Юрий Лысенко
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