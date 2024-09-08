Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама после отмены матча с Таиландом
Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Сборная России по футболу вылетела из Ханоя после отмены товарищеского матча с Таиландом. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Сборная России по футболу в аэропорту Ханоя. Видео © Telegram / Сборная России по футболу
Напомним, что сборная России должна была провести матч против команды Таиланда на товарищеском турнире в Ханое 7 сентября, в 16:00 по московскому времени. Изначально сообщалось о переносе игры из-за супертайфуна «Яги», позже федерация футбола Вьетнама объяснилась за отмену матча сборных России и Таиланда. В результате действия тайфуна во Вьетнаме погибло четыре человека, 78 пострадали. В Китае известно о минимум трёх жертвах и около 100 пострадавших.