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7 сентября, 21:47

Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама после отмены матча с Таиландом

Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России по футболу вылетела из Ханоя после отмены товарищеского матча с Таиландом. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сборная России по футболу в аэропорту Ханоя. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

Напомним, что сборная России должна была провести матч против команды Таиланда на товарищеском турнире в Ханое 7 сентября, в 16:00 по московскому времени. Изначально сообщалось о переносе игры из-за супертайфуна «Яги», позже федерация футбола Вьетнама объяснилась за отмену матча сборных России и Таиланда. В результате действия тайфуна во Вьетнаме погибло четыре человека, 78 пострадали. В Китае известно о минимум трёх жертвах и около 100 пострадавших.

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Оксана Попова
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