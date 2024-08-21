«Испортили лучшую мелодию на Земле»: УЕФА обновил гимн Лиги чемпионов, но болельщикам не зашло

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил гимн Лиги чемпионов. Ноты гимна остались теми же, но звучание инструментов немного поменялось. Кроме того, в произведении усилили вокал.

Отметим, что союз вернулся к прежней, оркестровой версии исполнения гимна. Последний раз мелодия в таком варианте звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла британский «Арсенал». Однако многим болельщикам обновление не зашло, они обвинили УЕФА в том, что ассоциация «умудрилась испортить лучшую мелодию на Земле».

Мелодия является аранжировкой гимна Генделя «Садок-Священник» композитора Тони Бриттена. Впервые она прозвучала в 1993 году, когда «чемпионский турнир» с названием Кубок европейских чемпионов превратился в современную Лигу чемпионов УЕФА. Гимн исполняется на трёх официальных языках УЕФА — французском, немецком и английском.