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21 августа, 12:36

«Испортили лучшую мелодию на Земле»: УЕФА обновил гимн Лиги чемпионов, но болельщикам не зашло

УЕФА презентовал обновлённый гимн в новом сезоне Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил гимн Лиги чемпионов. Ноты гимна остались теми же, но звучание инструментов немного поменялось. Кроме того, в произведении усилили вокал.

Отметим, что союз вернулся к прежней, оркестровой версии исполнения гимна. Последний раз мелодия в таком варианте звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла британский «Арсенал». Однако многим болельщикам обновление не зашло, они обвинили УЕФА в том, что ассоциация «умудрилась испортить лучшую мелодию на Земле».

Мелодия является аранжировкой гимна Генделя «Садок-Священник» композитора Тони Бриттена. Впервые она прозвучала в 1993 году, когда  «чемпионский турнир» с названием Кубок европейских чемпионов превратился в современную Лигу чемпионов УЕФА. Гимн исполняется на трёх официальных языках УЕФА — французском, немецком и английском.

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Ранее Life.ru сообщал, что УЕФА исключил украинский футбольный клуб «Днепр-1» из Лиги конференций следующего сезона. По данным украинских СМИ, команда находится на грани банкротства. В ближайшее время команда, основанная в 2015 году, может перестать существовать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paolo Bona

Александра Мышляева
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