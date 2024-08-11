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11 августа, 11:25

"Барселона" подписала контракт с вратарём из Азербайджана

21-летний азербайджанский вратарь Эльдар Тагизаде стал футболистом "Барселоны"

Азербайджанский голкипер Эльдар Тагизаде (в центре). Обложка © X / fcbazfan2010

Азербайджанский голкипер Эльдар Тагизаде (в центре). Обложка © X / fcbazfan2010

Вратарь из Азербайджана Эльдар Тагизаде стал игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.

Контракт с 21-летним футболистом подписан до лета 2026 года. Спортсмен будет выступать за вторую команду каталонцев.

Эльдар Тагизаде — воспитанник азербайджанского ФК "Нефтчи". Кроме того, он выстпал за барселонскую академию "Марсет", вторую команду французского "Клермона" и команду пятого по силе испанского дивизиона "Польворин".

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Ранее Life.ru писал, что трёхкратный победитель Лиги чемпионов португальский футболист Пепе заявил, что завершает карьеру в 41 год. Он разместил трогательный видеоролик со спортивными трофеями.

Никита Осипов
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