"Барселона" подписала контракт с вратарём из Азербайджана

Вратарь из Азербайджана Эльдар Тагизаде стал игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.

Контракт с 21-летним футболистом подписан до лета 2026 года. Спортсмен будет выступать за вторую команду каталонцев.

Эльдар Тагизаде — воспитанник азербайджанского ФК "Нефтчи". Кроме того, он выстпал за барселонскую академию "Марсет", вторую команду французского "Клермона" и команду пятого по силе испанского дивизиона "Польворин".