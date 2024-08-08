Трёхкратный победитель Лиги чемпионов Пепе объявил о завершении карьеры 8 августа, 17:51 Футболист Пепе. Обложка © ТАСС / АР

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы 2016 года португальский футболист Пепе сообщил в соцсети, что завершает карьеру в 41 год. Он разместил трогательный видеоролик со своими спортивными трофеями и подписал его: "Спасибо".

Футболист Пепе уходит из спорта. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / official_pepe

В этом году Пепе играл на чемпионате Европы 2024 года в Германии и оказался там самым возрастным футболистом за всю историю состязаний. Спортсмен за свою жизнь успел отличиться в составе "Реала", "Бешикташа" и "Порту". Он также известен как троекратный чемпион Испании и двукратный обладатель Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что легендарный защитник владикавказской "Алании" и тренер "Нахичевани-на-Дону" Калин Степанян умер на 70-м году жизни. Это случилось прямо во время матча любительской лиги Ростовской области. Согласно предварительной версии, у него остановилось сердце из-за жары.

Авторы Татьяна Миссуми