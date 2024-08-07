"Не будет со мной общаться": Мать эстонского футболиста запретила ему выступать за клубы с Украины
Мать эстонского футболиста Айнсалу запретила ему выступать за клубы с Украины
Михкель Айнсалу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mihkelainsalu
Эстонский полузащитник Михкель Айнсалу, который выступает за сборную страны и таллинскую "Левадию", признался, что мать запретила ему играть за украинские клубы. В частности, недавно он получил предложение от клуба из Харькова, однако в семье к этому отнеслись с большим негативом.
"Мама сказала, что, если я сейчас вернусь туда, она больше не будет со мной общаться. Пока что я выбрал семью", — сказал 28-летний футболист в беседе с изданием Оhtuleht.
К слову, ранее Айнсалу уже играл на Украине. Так, с августа 2020-го по февраль 2021-го он выступал за ФК "Львов".
Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела с Олимпийских игр в Париже. Встреча, которая прошла в Лионе, завершилась со счётом 2:0.