"Не будет со мной общаться": Мать эстонского футболиста запретила ему выступать за клубы с Украины

Эстонский полузащитник Михкель Айнсалу, который выступает за сборную страны и таллинскую "Левадию", признался, что мать запретила ему играть за украинские клубы. В частности, недавно он получил предложение от клуба из Харькова, однако в семье к этому отнеслись с большим негативом.

"Мама сказала, что, если я сейчас вернусь туда, она больше не будет со мной общаться. Пока что я выбрал семью", — сказал 28-летний футболист в беседе с изданием Оhtuleht.

К слову, ранее Айнсалу уже играл на Украине. Так, с августа 2020-го по февраль 2021-го он выступал за ФК "Львов".