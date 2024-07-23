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22 июля, 22:37

УЕФА вывел "Днепр-1" из Лиги конференций на фоне разговоров о банкротстве клуба

УЕФА засчитал "Днепру-1" технические поражения в квалификации Лиги конференций

УЕФА исключил украинский футбольный клуб "Днепр-1" из Лиги конференций следующего сезона, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций. По данным украинских СМИ, команда находится на грани банкротства.

Клуб "Академия Пушкаша" (венгерский соперник "Днепра-1" в квалификации к турниру - Прим. Life.ru) без борьбы прошёл в следующий раунд Лиги конференций. Украинцам засчитали два технических поражения. Их признали ответственными за то, что игры 25 июля и 1 августа не состоятся.

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Ранее представители клубов чемпионата Украины удовлетворили просьбу "Днепра-1" вывести его из состава участников. В ближайшее время команда, основанная в 2015 году, может перестать существовать.

Кроме того, недавно на Украине поймали нарушителя допинг-тестирования. Подменившего пробу нападающего Дениса Баланюка временно отстранили от игр. Последним его местом работы был грузинский клуб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Артур Лапсаков
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