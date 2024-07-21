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Поляки привели украинцев в ярость перформансом с головой свиньи перед матчем в Варшаве

В Польше фанаты ФК "Легия" оскорбили украинцев баннером с головой свиньи

21 июля, 14:18
Фанаты "Легии" разозлили украинцев баннером. Обложка © Х / EwaZajaczkowska

Фанаты "Легии" разозлили украинцев баннером. Обложка © Х / EwaZajaczkowska

Фанаты польского футбольного клуба "Легия" перед матчем в Варшаве вывесили на трибунах огромный баннер, на котором красовалась девушка с подносом в руках, где лежала отрубленная голова свиньи, рядом с девушкой — двое мужчин с молотком и топором.

В Варшаве футбольные фанаты оскорбили беженцев. Видео © Х / RadioGenoa

"Добро пожаловать, беженцы", — такая надпись сопровождала изображение. Поляки собирались в очередной раз больно задеть мигрантов из стран Ближнего Востока, однако на перформанс со свиньёй обиделись украинцы.

Они не без оснований решили, что отрезанная голова свиньи — не что иное, как намёк на их страну. Свои гневные высказывания в адрес поляков украинцы разместили в Сети, не исключив, что фанаты намекают на раздел Украины.

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Ранее сообщалось, что в Кракове группа поляков напала на компанию украинцев, отдыхавших на пляже. В ходе потасовки 17-летнему подростку отрезали палец мачете. В полицию обратилась мать пострадавшего.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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