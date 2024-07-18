Запад может пойти на неприкрытую депортацию украинских беженцев на фронт, заявила Захарова
Захарова: Запад может начать депортировать украинских беженцев на фронт
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Кирилл Казачков
Запад может начать депортировать украинских беженцев на родину для дальнейшей мобилизации в ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, у Москвы есть все основания, чтобы это полагать.
"Есть все основания полагать, что скоро стремление Запада воевать до последнего украинца примет форму неприкрытых депортаций украинских беженцев на фронт", — сказала дипломат.
По словам Захаровой, Киев собирается рекрутировать даже тех украинцев, у которых есть второе гражданство или вид на жительство в других странах. А часть стран Европы будет содействовать Украине в этом. Дипломат подчеркнула, что, хотя до массовой депортации украинцев из ЕС дело пока не дошло, беженцам настойчиво предлагают вступить в различные добровольческие формирования для участия в боевых действиях.
Ранее о курсе США на войну "до последнего украинца" заявляли в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон не жалеет на это ни денег, ни техники.