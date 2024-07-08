В Польше сформируют легион из "добровольцев-украинцев", живущих в ЕС

В Польше сформируют добровольческое военное подразделение "Украинский легион", заявил Владимир Зеленский. По его словам, это прописано в оборонном соглашении, заключённом между Киевом и Варшавой.

"Зафиксировали в нашем договоре по безопасности формирование и подготовку на территории Польши "Украинского легиона" — нового добровольческого военного подразделения. Он будет тренироваться в Польше", — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Как он отметил, в первую очередь в легион будут зачисляться именно граждане Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах Евросоюза. Все они смогут подписать контракт с ВСУ.