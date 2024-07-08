В Польше сформируют легион из "добровольцев-украинцев", живущих в ЕС
Зеленский: В Польше сформируют легион из украинцев, живущих в ЕС
В Польше сформируют добровольческое военное подразделение "Украинский легион", заявил Владимир Зеленский. По его словам, это прописано в оборонном соглашении, заключённом между Киевом и Варшавой.
"Зафиксировали в нашем договоре по безопасности формирование и подготовку на территории Польши "Украинского легиона" — нового добровольческого военного подразделения. Он будет тренироваться в Польше", — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.
Как он отметил, в первую очередь в легион будут зачисляться именно граждане Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах Евросоюза. Все они смогут подписать контракт с ВСУ.
Напомним, мобилизация на Украине длится с 25 февраля 2022 года по сей день. Указ Зеленского не позволяет мужчинам, годным к службе, покидать территорию страны. 18 мая 2024-го он подписал закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные лица лишаются права выезда за границу, а при уклонении от призыва у них изымут машины и лишат права оформлять документы — внутренний и заграничный паспорта. При этом на Украине теперь можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ. Годными к службе признают и людей с умственной отсталостью, а также преступников.
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