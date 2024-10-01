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1 октября, 19:50

ЦСКА в дебютном матче Пьянича победил «Пари НН» в Кубке России

Telegram / ПФК ЦСКА

Telegram / ПФК ЦСКА

ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Кристиян Бистрович (49-я минута) и Кирилл Глебов (61). На 85-й минуте на поле вышел босниец Миралем Пьянич, дебютировавший за армейцев.

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ЦСКА с 11-ю очками возглавляет турнирную таблицу группы С. «Пари НН» уже не сможет продолжить борьбу в Кубке России, команда набрала одно очко. Также в квартете играют «Краснодар» (9) и «Ахмат» (6 очков), свой матч пятого тура они проведут 2 октября в Грозном.

Напомним, ЦСКА подписал контракт с Пьяничем 26 сентября. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан по схеме «1+1». После перехода босниец извинился за слова о нежелании играть со сборной России осенью 2022 года.

Артур Лапсаков
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