ЦСКА в дебютном матче Пьянича победил «Пари НН» в Кубке России
Telegram / ПФК ЦСКА
ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0.
Голами отметились Кристиян Бистрович (49-я минута) и Кирилл Глебов (61). На 85-й минуте на поле вышел босниец Миралем Пьянич, дебютировавший за армейцев.
ЦСКА с 11-ю очками возглавляет турнирную таблицу группы С. «Пари НН» уже не сможет продолжить борьбу в Кубке России, команда набрала одно очко. Также в квартете играют «Краснодар» (9) и «Ахмат» (6 очков), свой матч пятого тура они проведут 2 октября в Грозном.
Напомним, ЦСКА подписал контракт с Пьяничем 26 сентября. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан по схеме «1+1». После перехода босниец извинился за слова о нежелании играть со сборной России осенью 2022 года.