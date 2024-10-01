ЦСКА в дебютном матче Пьянича победил «Пари НН» в Кубке России

ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Кристиян Бистрович (49-я минута) и Кирилл Глебов (61). На 85-й минуте на поле вышел босниец Миралем Пьянич, дебютировавший за армейцев.

ЦСКА с 11-ю очками возглавляет турнирную таблицу группы С. «Пари НН» уже не сможет продолжить борьбу в Кубке России, команда набрала одно очко. Также в квартете играют «Краснодар» (9) и «Ахмат» (6 очков), свой матч пятого тура они проведут 2 октября в Грозном.