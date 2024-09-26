Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» заключил контракт с московским ЦСКА
Боснийский футболист Миралем Пьянич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sbonsi
Боснийский футболист, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт со столичным клубом ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич подписал контракт с ЦСКА. Видео © Telegram / ПФК ЦСКА
«Миралем Пьянич снова на коне!» — говорится в публикации.
Договор со спортсменом заключили на один сезон, он предусматривает возможность пролонгации на один год. В ЦСКА Пьянич перешёл как свободный агент.
Напомним, что сообщения о переходе Пьянича в состав армейцев появились 24 сентября. Тогда СМИ писали, что футболист согласовал с московским клубом условия договора и будет получать порядка двух миллионов евро в год. Последней командой боснийца была «Шарджа» из Объединённых Арабских Эмиратов. А ещё он выступал за «Мец», «Лион», «Рому» и «Бешикташ».