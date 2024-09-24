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24 сентября, 18:54

Выступавший против матча со сборной России экс-игрок «Барселоны» переходит в ЦСКА

Mash: Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич перейдёт в ЦСКА

Миралем Пьянич. Обложка © ТАСС / AP

Миралем Пьянич. Обложка © ТАСС / AP

Бывший футболист «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич станет игроком московского ЦСКА. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, 34-летний босниец согласовал условия личного контракта и вылетел в Москву. Пьянич будет получать около двух миллионов евро в год. Его последним клубом была «Шарджа» из ОАЭ. Также он играл за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».

В 2022 году, когда ходили разговоры о возможном товарищеском матче сборной России против команды Боснии и Герцеговины, Пьянич не поддержал эту идею. По его мнению, играть матч с нашими футболистами не стоило из-за того, что сборная России и клубы из РФ отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Матч в итоге не состоялся.

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Никита Никонов
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