Выступавший против матча со сборной России экс-игрок «Барселоны» переходит в ЦСКА

По данным телеграм-канала, 34-летний босниец согласовал условия личного контракта и вылетел в Москву. Пьянич будет получать около двух миллионов евро в год. Его последним клубом была «Шарджа» из ОАЭ. Также он играл за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».

В 2022 году, когда ходили разговоры о возможном товарищеском матче сборной России против команды Боснии и Герцеговины, Пьянич не поддержал эту идею. По его мнению, играть матч с нашими футболистами не стоило из-за того, что сборная России и клубы из РФ отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Матч в итоге не состоялся.