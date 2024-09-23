«Я очень уважаю Россию»: СКА объявил о переходе игравшего за четыре клуба НХЛ американца

Бывший защитник клуба НХЛ «Каролины Харрикейнз» Энтони Деанджело стал игроком петербургского СКА. Об этом объявила пресс-служба команды. Соглашение с американским хоккеистом рассчитано на год.

Деанджело был выбран в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2014 под 19‑м номером. Защитнику 28 лет, помимо «Каролины», он выступал за «Аризону Койотис», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз». В общей сложности Деанджело провёл 371 матч в НХЛ и набрал 210 очков (48 шайб и 162 голевые передачи). Комментируя решение приехать играть в Северную столицу, хоккеист отметил, что очень рад этому, так как уважает нашу страну.

«Я очень уважаю Россию как страну и людей, с которыми я общался, вёл переговоры. Я счастлив быть здесь. И я не слушаю всякую критику из телевизора, а доверяю своему сердцу», — цитирует американца «Матч ТВ».