"Кузя новорождённый!" Евгений Кузнецов официально стал игроком СКА

Форвард Евгений Кузнецов подписал контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в среду, 31 июля, заявили в пресс-службе команды.

"Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28", — отметили там.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил совместное фото с Кузнецовым в экипировке СКА. Под снимком он оставил подпись: "Кузя новорождённый!".

Кузнецову 32 года. Его дебют в национальной сборной РФ состоялся в феврале 2011 года, когда спортсмену было 18 лет. Хоккеист является двукратным чемпионом мира, трёхкратным бронзовым призёром ЧМ и обладателем Кубка Стэнли 2018 года. В составе "Вашингтон Кэпиталз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провёл 723 матча, набрав 568 (171+397) очков.