"Кузя новорождённый!" Евгений Кузнецов официально стал игроком СКА
СКА объявил о переходе обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова
Евгений Кузнецов и Роман Ротенберг. Обложка © Telegram / Roman Rotenberg
Форвард Евгений Кузнецов подписал контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в среду, 31 июля, заявили в пресс-службе команды.
"Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28", — отметили там.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил совместное фото с Кузнецовым в экипировке СКА. Под снимком он оставил подпись: "Кузя новорождённый!".
Кузнецову 32 года. Его дебют в национальной сборной РФ состоялся в феврале 2011 года, когда спортсмену было 18 лет. Хоккеист является двукратным чемпионом мира, трёхкратным бронзовым призёром ЧМ и обладателем Кубка Стэнли 2018 года. В составе "Вашингтон Кэпиталз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провёл 723 матча, набрав 568 (171+397) очков.
Напомним, Кузнецов был обменян из "Вашингтон Кэпиталз" в "Каролину" 8 марта 2024 года. Столичная команда взамен получила право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Позже в СМИ появились сообщения, что легендарный челябинский хоккеист вернётся в РФ и подпишет многолетний контракт со СКА, однако агент Кузнецова Шуми Бабаев тогда опроверг эту информацию.