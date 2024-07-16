Кузнецова отправили из НХЛ в СКА, но пока рановато
Агент Кузнецова: Обращение от СКА было, но рано говорить о возвращении в Россию
Евгений Кузнецов. Обложка © X / Carolina Hurricanes
Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев не стал говорить о переходе хоккеиста в петербургский СКА как о свершившемся факте. Его слова приводит "Чемпионат.com".
"В этой жизни всё возможно, но рано говорить о возвращении Евгения Кузнецова в Россию. Обращение от СКА было. Они позвонили и сказали, что если Евгений будет возвращаться, то готовы разговаривать. Но обращение было не только от СКА, но и от других команд", — признался Бабаев, прокомментировав информацию, что россиянин подпишет с клубом из Санкт-Петербурга четырёхлетний контракт.
Агент напомнил, что у Кузнецова ещё год контракта с "Каролиной Харрикейнз". Плюс форвард "хочет получать удовольствие от игры" и ещё "голодный до хоккея", поэтому, по словам представителя хоккеиста, в первую очередь будет рассматривать варианты в Национальной хоккейной лиге.
А вот другой российский хоккеист, Владимир Тарасенко, в минувшем сезоне ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли, продолжит карьеру в "Детройте". Он подписал с клубом двухлетний контракт.