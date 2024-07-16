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16 июля, 01:42

Кузнецова отправили из НХЛ в СКА, но пока рановато

Агент Кузнецова: Обращение от СКА было, но рано говорить о возвращении в Россию

Евгений Кузнецов. Обложка © X / Carolina Hurricanes

Евгений Кузнецов. Обложка © X / Carolina Hurricanes

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев не стал говорить о переходе хоккеиста в петербургский СКА как о свершившемся факте. Его слова приводит "Чемпионат.com".

"В этой жизни всё возможно, но рано говорить о возвращении Евгения Кузнецова в Россию. Обращение от СКА было. Они позвонили и сказали, что если Евгений будет возвращаться, то готовы разговаривать. Но обращение было не только от СКА, но и от других команд", — признался Бабаев, прокомментировав информацию, что россиянин подпишет с клубом из Санкт-Петербурга четырёхлетний контракт.

Агент напомнил, что у Кузнецова ещё год контракта с "Каролиной Харрикейнз". Плюс форвард "хочет получать удовольствие от игры" и ещё "голодный до хоккея", поэтому, по словам представителя хоккеиста, в первую очередь будет рассматривать варианты в Национальной хоккейной лиге.

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А вот другой российский хоккеист, Владимир Тарасенко, в минувшем сезоне ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли, продолжит карьеру в "Детройте". Он подписал с клубом двухлетний контракт.

Артур Лапсаков
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