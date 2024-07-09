Никита Нестеров объяснил, ради чего променял американский хоккей на российский

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призёр Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров объяснил возвращение на родину из США ради контракта с армейцами. С 2014 по 2017 года он выступал за клубы НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс".

"Я получал предложения от клубов НХЛ, но они были непонятными. В итоге я согласился перейти в ЦСКА, тем более что был хороший шанс выиграть Олимпиаду-2018 в составе сборной, и ЦСКА сделал хорошее предложение. Ни о чем не жалею", — объяснил хоккеист в беседе с "Газета.ru".

В октябре 2020 года спортсмен решил вернуться на один сезон в НХЛ — в "Калгари Флэймз". Нестеров отметил, что это была хорошая перезагрузка, которая пошла ему на пользу.

"Почему принял решение вернуться в ЦСКА в 2021 году? Потому что мои права принадлежат армейцам, и я особо не рассматривал других вариантов", — заметил Нестеров.

Команда ЦСКА очень радушно приняла спортсмена после возвращения, но "на своих условиях". По словам защитника, не было никаких недовольств. Ему предложили контракт и он согласился.