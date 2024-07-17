"Каролина" выставила россиянина Кузнецова на безусловный драфт отказов

Напомним, что форвард Евгений Кузнецов был обменян из "Вашингтон Кэпиталс" в "Каролину" 8 марта 2024 года. Столичная команда взамен получила право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Сейчас спортсмену 32 года, за карьеру он провёл 723 матча, набрав 568 (171+397) очков. На днях в СМИ появилась информация о том, что легендарный челябинский хоккеист вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА, но агент Кузнецова Шуми Бабаев опроверг эту информацию.