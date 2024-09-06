Экс-наставник сборной России Знарок вошёл в тренерский штаб клуба «Филадельфия»
Олег Знарок. Обложка © VK / Хоккей Россия
Бывший наставник сборной России по хоккею Олег Знарок теперь входит в тренерский штаб «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В «Филадельфии» о кадровых изменениях не сообщали, однако фамилия Знарка появилась в списке тренеров на сайте команды. Там указано, что 61-летний российский специалист будет консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу. Отметим, что за «Филадельфию» играют 13 европейских игроков, в том числе россияне Матвей Мичков, Иван Федотов и Егор Замула.
Уроженец Челябинской области Олег Знарок ранее тренировал сборные России и Латвии, а также московское «Динамо», СКА, «Спартак» и казанский «Ак Барс». Под его руководством российские хоккеисты стали чемпионами мира (2014-й) и олимпийскими чемпионами (2018-й).
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским вратарём Ярославом Аскаровым. Соглашение рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона 2025/26.