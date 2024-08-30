В НХЛ подтвердили гибель звезды лиги Джонни Годро
«Коламбус» подтвердил гибель хоккеиста Джонни Годро и его брата
Джонни Годро погиб в возрасте 31 года. Обложка © BlueJackets.com
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» подтвердил гибель своего игрока Джонни Годро. Спортсмен и его брат скончались в результате ДТП
«Коламбус Блю Джекетс потрясёны и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэтью», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, братья Годро погибли при наезде пьяного водителя, когда катались на велосипедах. Трагедия случилась на сельской двухполосной дороге в округе Салем, штат Нью-Джерси.
Клуб «Калгари Флэймз» выбрал Годро под общим 104-м номером клубом 2011 года. Крайний нападающий провёл за канадскую команду восемь полноценных сезонов, после чего подписал контракт с «Коламбусом». Всего в НХЛ Годро провел 763 матча, набрав 743 очка (243 шайбы + 500 передач). В своём последнем сезоне Джонни стал лучшим бомбардиром клуба с 60 очками (12+48). Он семь раз участвовал в Матче звёзд, а в составе сборной США в 2018 году стал бронзовым призёром чемпионата мира.