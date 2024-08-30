В НХЛ подтвердили гибель звезды лиги Джонни Годро

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» подтвердил гибель своего игрока Джонни Годро. Спортсмен и его брат скончались в результате ДТП

«Коламбус Блю Джекетс потрясёны и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэтью», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, братья Годро погибли при наезде пьяного водителя, когда катались на велосипедах. Трагедия случилась на сельской двухполосной дороге в округе Салем, штат Нью-Джерси.