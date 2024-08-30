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30 августа, 10:52

В США сообщили о гибели звезды НХЛ Джонни Годро

Экс-судья Пил сообщил о гибели игрока НХЛ Джонни Годро и его брата в ДТП

Джонни Годро. Обложка © Wikipedia / mark6mauno

Джонни Годро. Обложка © Wikipedia / mark6mauno

Крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро мог погибнуть. Об этом сообщил экс-арбитр лиги Тим Пил.

«Сообщают, что Джонни Годро и его брат Мэттью были сбиты насмерть пьяным водителем сегодня вечером. Пожалуйста, молитесь, чтобы это было неправдой!» — написал он в его Х.

Помимо того, о смерти 31-летнего хоккеиста сообщил журналист Дилан Роббилард. Он уточнил, что трагедия случилась в Филадельфии. Позже под шквалом критики мужчина удалил публикацию. По другой версии, братья Годро погибли в Нью-Джерси. В соцсетях распространяется фото полицейского отчёта о ДТП, где указаны их имена с датами рождения.

В прошлом сезоне Джонни Годро стал лучшим бомбардиром «Коламбуса», набрав 60 очков (12+48). За «синих жакетов» он выступал с 2022 года, а ранее играл за «Калгари Флэймз». В 2018 году в составе сборной США Годро завоевал бронзу чемпионата мира. Брат Джонни Мэттью известен по выступлениям за команду Бостонского колледжа в студенческой лиге NCAA.

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Ранее Life.ru писал, что два мальчика отравились угарным газом во время соревнований по хоккею на ледовой арене в Красноярске. Представители площадки пояснили, что покрытие катка подготавливается с помощью специальной машины, работающей на газовых баллонах.

Николай Рюмин
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