В Красноярске два юных хоккеиста отравились угарным газом на ледовой арене

Два мальчика отравились угарным газом во время соревнований по хоккею на ледовой арене в Красноярске. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По информации ведомства, 17 августа на ледовой арене в Красноярске проходили соревнования по хоккею среди детских команд. После матча два юных спортсмена десяти и восьми лет почувствовали недомогание. Детей доставили в больницу, где им диагностировали отравление угарным газом лёгкой степени. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение. При этом остальные дети, участвовавшие в турнире, за медпомощью не обращались.

Представители ледовой арены пояснили, что покрытие катка подготавливается с помощью специальной машины, работающей на газовых баллонах. Следователи уже запросили техническую документацию на оборудование. По факту произошедшего проводится проверка.

"Организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении СК.