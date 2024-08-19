Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в детском лагере под Тулой
Минздрав: Четыре человека пострадали во время взрыва в детском лагере под Тулой
Состояние троих детей, пострадавших во время взрыва в лагере под Тулой, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Также в ходе неудачного химического эксперимента пострадал преподаватель.
"Несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу и находятся в состоянии средней степени тяжести, пострадавшему мужчине оказывают помощь травматологи областной больницы", — говорится в сообщении министерства.
Напомним, взрыв произошёл накануне во время химического эксперимента. По факту произошедшего прокуратура и СК Тульской области начали проверку. Life.ru также публиковал момент взрыва. Отметим, что изначально сообщалось о троих пострадавших — преподаватель и двое подростков.
Life.ru