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19 августа, 09:25

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в детском лагере под Тулой

Минздрав: Четыре человека пострадали во время взрыва в детском лагере под Тулой

Состояние троих детей, пострадавших во время взрыва в лагере под Тулой, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Также в ходе неудачного химического эксперимента пострадал преподаватель.

"Несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу и находятся в состоянии средней степени тяжести, пострадавшему мужчине оказывают помощь травматологи областной больницы", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, взрыв произошёл накануне во время химического эксперимента. По факту произошедшего прокуратура и СК Тульской области начали проверку. Life.ru также публиковал момент взрыва. Отметим, что изначально сообщалось о троих пострадавших — преподаватель и двое подростков.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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