Появилось видео момента взрыва во время химического шоу в тульском детском лагере
Прокуратура опубликовала видео момента взрыва в детском лагере в Туле
Взрыв в тульском детском лагере во время химического эксперимента попал на видео. Кадры опубликовала прокуратура региона в телеграм-канале.
Взрыв во время химического шоу в тульском детском лагере. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области
"Момент происшествия в детском лагере в деревне Колодезное Ленинского района попал на видео", — говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно разбегающихся в стороны детей
Деревня Колодезное входит в городской округ "город Тула".
Напомним, взрыв произошёл во время химического эксперимента. Пострадали преподаватель и двое подростков.
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