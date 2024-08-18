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18 августа, 17:43

Появилось видео момента взрыва во время химического шоу в тульском детском лагере

Прокуратура опубликовала видео момента взрыва в детском лагере в Туле

Взрыв в тульском детском лагере во время химического эксперимента попал на видео. Кадры опубликовала прокуратура региона в телеграм-канале.

Взрыв во время химического шоу в тульском детском лагере. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области

"Момент происшествия в детском лагере в деревне Колодезное Ленинского района попал на видео", — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно разбегающихся в стороны детей

Деревня Колодезное входит в городской округ "город Тула".

Напомним, взрыв произошёл во время химического эксперимента. Пострадали преподаватель и двое подростков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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