Школьник из Коломны вспыхнул как спичка из-за искры от мангала В Подмосковье подросток загорелся, проходя у мангала в штанах с каплями бензина 22 мая, 16:18 Подросток чуть не сгорел из-за мангала. Обложка © freepik / HelloDavidPradoPerucha

В подмосковной Коломне 15-летний подросток получил серьёзные ожоги, когда проходил рядом с мангалом в штанах, случайно облитых бензином. О случившемся пишет сайт MK.ru.

В тот день к школьнику пришли друзья. Ребята собирались пожарить шашлыки во дворе частного дома и развели огонь в мангале. Подросток в это время заливал бензин в бак своего мотоцикла, но случайно пролил его на штаны. Решив переодеться, он отправился в дом, но около мангала искры попали на его одежду, которая моментально вспыхнула.

Огонь потушили приятели молодого человека, после чего пострадавший был доставлен в больницу. У него диагностированы ожоги 30% тела. Врачи оценивают состояние юноши как средней тяжести, в основном пострадали бедро и икры. Сейчас пациента готовят к операции.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Зюзино 17-летний подросток попал в больницу с ожогами после взрыва мультиварки. Родители в тот момент были в гостях, а он после прогулки с друзьями решил приготовить на ужин своё любимое блюдо — картошку с курицей и овощами. Через час мультиварка загудела и взорвалась, когда мальчик подошёл к ней проверить, в чём дело.

Авторы Татьяна Миссуми