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4 марта, 14:50

В Москве подросток попал в реанимацию с ожогами из-за взрыва мультиварки

В столичном районе Зюзино 17-летний подросток попал в больницу с ожогами после взрыва мультиварки. Подробности инцидента приводит сайт MK.ru.

Несчастный случай произошёл в воскресенье, 4 марта. Родители парня в тот момент были в гостях, а он после прогулки с друзьями решил приготовить на ужин своё любимое блюдо — картошку с курицей и овощами. Мальчик ранее уже пользовался мультиваркой, поэтому сделал привычные действия: загрузил продукты, подсоединил к сети, установил необходимую программу и нажал на нужные кнопки.

Проблемы начались спустя 50 минут после запуска техники: прибор начал гудеть. Юный москвич подошёл поближе, после чего раздался мощный хлопок. В итоге у мультиварки оторвало крышку внутренним давлением, весь пар повалил на мальчика. Школьник машинально бросился под холодный душ, а потом позвонил родителям. Те вызвали бригаду скорой помощи и вскоре приехали. Мальчика забрали в больницу с ожогами 20% поверхности тела.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге пятилетняя девочка неудачно подошла к газовой плите, после чего у неё загорелось платье. У малышки диагностировали ожоги второй и третьей степени в области подбородка и шеи, груди и живота. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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