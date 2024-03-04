В Москве подросток попал в реанимацию с ожогами из-за взрыва мультиварки

В столичном районе Зюзино 17-летний подросток попал в больницу с ожогами после взрыва мультиварки. Подробности инцидента приводит сайт MK.ru.

Несчастный случай произошёл в воскресенье, 4 марта. Родители парня в тот момент были в гостях, а он после прогулки с друзьями решил приготовить на ужин своё любимое блюдо — картошку с курицей и овощами. Мальчик ранее уже пользовался мультиваркой, поэтому сделал привычные действия: загрузил продукты, подсоединил к сети, установил необходимую программу и нажал на нужные кнопки.

Проблемы начались спустя 50 минут после запуска техники: прибор начал гудеть. Юный москвич подошёл поближе, после чего раздался мощный хлопок. В итоге у мультиварки оторвало крышку внутренним давлением, весь пар повалил на мальчика. Школьник машинально бросился под холодный душ, а потом позвонил родителям. Те вызвали бригаду скорой помощи и вскоре приехали. Мальчика забрали в больницу с ожогами 20% поверхности тела.