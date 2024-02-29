Осмотр места гибели подростка из Ногинска вывел следствие на нового "убийцу" вместо iPhone
Подросток из Ногинска мог погибнуть от удара током не от телефона, а от батареи
Причиной смерти 17-летнего парня в Ногинске, предположительно, мог стать не удар током от телефона на зарядке, а от батареи отопления. О новой версии сообщает сайт MK.ru со ссылкой на источники.
По их словам, сперва эксперты сделали вывод, что причиной смерти стал разряд тока от телефона на зарядке. iPhone погибшего было уже два года, но работал он без осечек. Само устройство осталось невредимым, хотя кожа от руки парня прилипла к корпусу смартфона. Также у юноши были видны ожоги на лице и шее. Другая версия гласит, что разряд тока мог пройти по батарее, находящейся рядом с кроватью подростка, где он и находился во время разговора с подругой.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила об организации проведения доследственной экспертизы.
Ранее Life.ru рассказывал, что погибшего от удара током во время телефонной беседы парня обнаружила мёртвым его мама. Телефон подростка в этот момент был подключён к перемотанной скотчем зарядке.
Unsplash / Andreas Haslinger