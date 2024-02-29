Осмотр места гибели подростка из Ногинска вывел следствие на нового "убийцу" вместо iPhone

По их словам, сперва эксперты сделали вывод, что причиной смерти стал разряд тока от телефона на зарядке. iPhone погибшего было уже два года, но работал он без осечек. Само устройство осталось невредимым, хотя кожа от руки парня прилипла к корпусу смартфона. Также у юноши были видны ожоги на лице и шее. Другая версия гласит, что разряд тока мог пройти по батарее, находящейся рядом с кроватью подростка, где он и находился во время разговора с подругой.