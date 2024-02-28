Не только iPhone: Какие ещё бытовые приборы могут убить током, объяснил инженер Инженер Кучеров: Использование смартфона на зарядке повышает нагрузку на батарею 28 февраля, 15:04 Обложка © Shutterstock

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, он сопровождает нас повсюду. Это стало возможным благодаря его автономности, которая создаётся аккумулятором. Однако повышение мощности устройств влияет на время автономной работы, и некоторые гаджеты приходится заряжать несколько раз в день. Нередки случаи, когда смартфоны убивают своих владельцев током — чаще всего как раз в момент зарядки. Почему так происходит, как себя обезопасить, а также какие бытовые приборы наиболее опасны, Life.ru рассказал инженер учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров.

В момент зарядки желательно, чтобы устройство находилось в неактивном состоянии. Всё дело в том, что процесс зарядки увеличивает нагрузку на батарею смартфона, что сопровождается нагреванием элемента питания. Особенно высока нагрузка в режиме быстрой зарядки. Роман Кучеров Инженер учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения

Что будет, если пренебречь мерами осторожности? Активное использование гаджета во время зарядки спровоцирует ещё большую нагрузку на элемент питания, а так как смартфон не имеет активного охлаждения, то при определённых условиях может возникнуть опасная ситуация, когда элемент питания нагреется выше критической температуры. Вещество внутри батареи "вскипает", а высвобождаемая энергия раздувает тело батареи. В таком состоянии устройством пользоваться уже не представляется возможным.

"Но иногда случается, что энергия высвобождается с большой скоростью и расширение тела элемента питания не способно компенсировать это. Тогда возникает опасная для жизни ситуация, когда батарея попросту взрывается, что может привести как к травмам, так и к летальному исходу, если взрыв аккумулятора произойдёт вблизи важных для жизни частей человеческого тела", — предупредил Кучеров.

Какие ещё бытовые приборы несут опасность? По словам инженера, риски для жизни представляет неаккуратное использование электроники, подключённой к сети вблизи ёмкостей с жидкостью: фен или смартфон на зарядке в ванной. Неправильно заземлённая работающая стиральная машина при определённых условиях тоже может создать заряд, который по трубам через воду способен ударить человека, принимающего душ.

Кроме того, неправильное заземление или аварии в электрической сети могут привести к образованию заряда на корпусе бытового прибора, что тоже представляет огромную опасность для человека, предупредил эксперт.

Напомним, что ранее в подмосковном Ногинске 17-летний парень погиб от удара током от замотанного провода для зарядки iPhone во время телефонного разговора. Близкие нашли его тело с сильным ожогом от уха и почти до плеча, рядом на обгоревшей подушке лежал подгоревший айфон. Смартфон был подключён к зарядке, перемотанной скотчем.