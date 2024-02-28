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Не только iPhone: Какие ещё бытовые приборы могут убить током, объяснил инженер

Инженер Кучеров: Использование смартфона на зарядке повышает нагрузку на батарею

28 февраля, 15:04
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, он сопровождает нас повсюду. Это стало возможным благодаря его автономности, которая создаётся аккумулятором. Однако повышение мощности устройств влияет на время автономной работы, и некоторые гаджеты приходится заряжать несколько раз в день. Нередки случаи, когда смартфоны убивают своих владельцев током — чаще всего как раз в момент зарядки. Почему так происходит, как себя обезопасить, а также какие бытовые приборы наиболее опасны, Life.ru рассказал инженер учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров.

В момент зарядки желательно, чтобы устройство находилось в неактивном состоянии. Всё дело в том, что процесс зарядки увеличивает нагрузку на батарею смартфона, что сопровождается нагреванием элемента питания. Особенно высока нагрузка в режиме быстрой зарядки.

Роман Кучеров

Инженер учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения

В момент зарядки желательно, чтобы устройство находилось в неактивном состоянии. Всё дело в том, что процесс зарядки увеличивает нагрузку на батарею смартфона, что сопровождается нагреванием элемента питания. Особенно высока нагрузка в режиме быстрой зарядки.
В момент зарядки желательно, чтобы устройство находилось в неактивном состоянии. Всё дело в том, что процесс зарядки увеличивает нагрузку на батарею смартфона, что сопровождается нагреванием элемента питания. Особенно высока нагрузка в режиме быстрой зарядки.

Что будет, если пренебречь мерами осторожности? Активное использование гаджета во время зарядки спровоцирует ещё большую нагрузку на элемент питания, а так как смартфон не имеет активного охлаждения, то при определённых условиях может возникнуть опасная ситуация, когда элемент питания нагреется выше критической температуры. Вещество внутри батареи "вскипает", а высвобождаемая энергия раздувает тело батареи. В таком состоянии устройством пользоваться уже не представляется возможным.

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Под Красноярском 10-летняя девочка умерла от удара током, уронив телефон в ванну

"Но иногда случается, что энергия высвобождается с большой скоростью и расширение тела элемента питания не способно компенсировать это. Тогда возникает опасная для жизни ситуация, когда батарея попросту взрывается, что может привести как к травмам, так и к летальному исходу, если взрыв аккумулятора произойдёт вблизи важных для жизни частей человеческого тела", предупредил Кучеров.

Какие ещё бытовые приборы несут опасность? По словам инженера, риски для жизни представляет неаккуратное использование электроники, подключённой к сети вблизи ёмкостей с жидкостью: фен или смартфон на зарядке в ванной. Неправильно заземлённая работающая стиральная машина при определённых условиях тоже может создать заряд, который по трубам через воду способен ударить человека, принимающего душ.

Кроме того, неправильное заземление или аварии в электрической сети могут привести к образованию заряда на корпусе бытового прибора, что тоже представляет огромную опасность для человека, предупредил эксперт.

Ток прошёл через обе руки: В Воронеже электрогитара чуть не убила 13-летнего музыканта
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Напомним, что ранее в подмосковном Ногинске 17-летний парень погиб от удара током от замотанного провода для зарядки iPhone во время телефонного разговора. Близкие нашли его тело с сильным ожогом от уха и почти до плеча, рядом на обгоревшей подушке лежал подгоревший айфон. Смартфон был подключён к зарядке, перемотанной скотчем.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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