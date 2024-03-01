В Петербурге на 5-летней девочке загорелось платье, она в реанимации
В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка оказалась в реанимации со страшными ожогами — на малышке загорелось платье, когда она слишком близко подошла к газовой плите. По данным 78.ru, ребёнок потянулся за печеньем, когда огонь перекинулся на одежду.
У девочки диагностировали ожоги второй и третьей степени в области подбородка и шеи, груди и живота. Пострадало также левое бедро. Информация о состоянии крохи уточняется.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила страшные ожоги лица, подышав над картошкой. Мама лечила её от кашля и простуды старым народным способом.
Shutterstock.com