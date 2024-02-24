Москвич проигнорировал ожоги от кипятка и умер через неделю

Житель Москвы по неосторожности облился кипятком, получив серьёзные ожоги, однако почти неделю упрямо отказывался от того, чтобы его отправили лечиться в больницу. Впоследствие его всё же госпитализировали в отделение реанимации, где он и умер. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё случилось вечером 12 февраля, когда 64-летний мужчина, проживавший в квартире на Федоскинской улице пролил на себя кипяток, пока готовил ужин, что привело к страшным ожогам. Сожительница в течение нескольких дней упрашивала его обратиться к врачам, но пострадавший был непреклонен.

Через шесть дней после получения ожогов, состояние мужчины резко ухудшилось. Женщина вызвала скорую, которая доставила его в больницу №36 имени Иноземцева с ожогами III степени, который характеризуется отмиранием слоёв кожи. Врачи пытались спасти пациенту жизнь, но 22 февраля он скончался. Тело отправили на судмедэксперитизу.