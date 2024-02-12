Школьница на съёмках "Ералаша" проломила трубу и попала в больницу с ожогом

Во время съёмок юмористического журнала "Ералаш" в Москве была госпитализирована школьница. Девочку обожгло кипятком из лопнувшей трубы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, съёмки проходили 11 февраля в киностудии, расположенной по улице Сергея Эйзенштейна. В перерыве 9-летняя девочка зашла в гримёрку и по неосторожности наступила на пластиковую отопительную трубу. Та проломилась, и струя кипятка обожгла девочке ногу.