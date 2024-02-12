Школьница на съёмках "Ералаша" проломила трубу и попала в больницу с ожогом
SHOT: В Москве 9-летнюю девочку обожгло кипятком во время съёмок "Ералаша"
Во время съёмок юмористического журнала "Ералаш" в Москве была госпитализирована школьница. Девочку обожгло кипятком из лопнувшей трубы, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, съёмки проходили 11 февраля в киностудии, расположенной по улице Сергея Эйзенштейна. В перерыве 9-летняя девочка зашла в гримёрку и по неосторожности наступила на пластиковую отопительную трубу. Та проломилась, и струя кипятка обожгла девочке ногу.
На киностудию вызвали бригаду скорой помощи, школьницу госпитализировали в детскую поликлинику № 11. К счастью, ожог оказался не очень серьёзным, но пока что девочка остаётся под присмотром медиков.
Ранее Life.ru сообщал о том, как в Челябинске во время вечеринки в квартире 21-летняя хозяйка жилища разозлилась на своих гостей и выплеснула на одного из парней кастрюлю с кипятком. Ей показалось, что юноша бросил дымовую шашку на кухню, пока она хлопотала за плитой и варила гречневую кашу. Позже пострадавший молодой человек заявил, что он ни в чём не виноват, а тусовка в целом пришлась ему не по душе. Заявление на обидчицу он, впрочем, подавать не стал.
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