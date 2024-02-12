Регион

Уведомления отключены

12 февраля, 11:33

Школьница на съёмках "Ералаша" проломила трубу и попала в больницу с ожогом

SHOT: В Москве 9-летнюю девочку обожгло кипятком во время съёмок "Ералаша"

Во время съёмок юмористического журнала "Ералаш" в Москве была госпитализирована школьница. Девочку обожгло кипятком из лопнувшей трубы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, съёмки проходили 11 февраля в киностудии, расположенной по улице Сергея Эйзенштейна. В перерыве 9-летняя девочка зашла в гримёрку и по неосторожности наступила на пластиковую отопительную трубу. Та проломилась, и струя кипятка обожгла девочке ногу.

На киностудию вызвали бригаду скорой помощи, школьницу госпитализировали в детскую поликлинику № 11. К счастью, ожог оказался не очень серьёзным, но пока что девочка остаётся под присмотром медиков.

Куски асфальта летели по округе: Появилось видео с фонтаном кипятка на Васильевском острове в Петербурге
Куски асфальта летели по округе: Появилось видео с фонтаном кипятка на Васильевском острове в Петербурге

Ранее Life.ru сообщал о том, как в Челябинске во время вечеринки в квартире 21-летняя хозяйка жилища разозлилась на своих гостей и выплеснула на одного из парней кастрюлю с кипятком. Ей показалось, что юноша бросил дымовую шашку на кухню, пока она хлопотала за плитой и варила гречневую кашу. Позже пострадавший молодой человек заявил, что он ни в чём не виноват, а тусовка в целом пришлась ему не по душе. Заявление на обидчицу он, впрочем, подавать не стал.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров