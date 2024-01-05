"Накажет Бог": Облитый кипятком на вписке парень отказался сдать обидчицу полиции
SHOT: Челябинец, облитый кипятком на вписке, не будет писать заявление в полицию
Пострадавший Руслан и хозяйка квартиры Виктория. Обложка © Telegram / SHOT
Парень, облитый кипятком на вписке в Челябинске, не будет писать заявление на хозяйку квартиры. Как сообщает SHOT, сама же девушка уверяет, что ей стыдно и страшно за то, что будет дальше.
Руслан говорит, что получил порцию кипятка и ожоги второй степени "ни за что", поскольку дымовую шашку кидал не он. На вечеринке у Вики он был впервые, и тусовка ему, очевидно, пришлась не по нраву. Теперь молодой человек надеется, что девушка исправится и больше не будет вести себя подобным образом. Обращаться в полицию он не намерен, ведь если что, то Вику "накажет Бог".
Сама же "виновница торжества" рассказала, что извинилась перед Русланом, и сейчас ей "очень стыдно за своё поведение". Теперь домашние вписки Вика, по всей видимости, проводить ещё долго не будет.
Как ранее сообщал Лайф, девушка облила кипятком своих гостей на вписке в Челябинске за подкинутую на кухню дымовую шашку. Незадолго до этого на вечеринку приходила полиция и оштрафовала Вику за нарушение тишины. Позже 21-летняя хозяйка квартиры собралась угостить компанию гречкой, но гости решили пошутить и бросить ей на кухню дымовую шашку. В качестве мести девушка вылила кипяток на шутников.