"Накажет Бог": Облитый кипятком на вписке парень отказался сдать обидчицу полиции

Парень, облитый кипятком на вписке в Челябинске, не будет писать заявление на хозяйку квартиры. Как сообщает SHOT, сама же девушка уверяет, что ей стыдно и страшно за то, что будет дальше.

Руслан говорит, что получил порцию кипятка и ожоги второй степени "ни за что", поскольку дымовую шашку кидал не он. На вечеринке у Вики он был впервые, и тусовка ему, очевидно, пришлась не по нраву. Теперь молодой человек надеется, что девушка исправится и больше не будет вести себя подобным образом. Обращаться в полицию он не намерен, ведь если что, то Вику "накажет Бог".

Сама же "виновница торжества" рассказала, что извинилась перед Русланом, и сейчас ей "очень стыдно за своё поведение". Теперь домашние вписки Вика, по всей видимости, проводить ещё долго не будет.