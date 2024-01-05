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5 января, 16:58

21-летняя хозяйка вписки облила кипятком гостей, бросивших дымовую шашку на кухню

В Челябинске девушка облила кипятком гостей, бросивших дымовую шашку на кухню

В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика облила кипятком гостей. Обложка © SHOT

В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика облила кипятком гостей. Обложка © SHOT

В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика разозлилась на приглашённых гостей, которые подкинули ей на кухню дымовую шашку, пока она варила гречку, пишет SHOT. В качестве мести девушка вылила кипяток на обидчика.

В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика облила кипятком гостей. Видео © SHOT

Инцидент случился в квартире на улице Профессора Благих. Теперь у парня ожоги второй степени и волдыри по всему телу. Кстати, к девушке до этого наведывались соседи, просили убавить громкость музыки, но их выпроводили восвояси. Потом приехала полиция и оштрафовала девушку за нарушение покоя и тишины. Теперь полиция проверяет историю с кипятком и ожогами.

Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке
Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке

Ранее жители пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, после чего в дом вернули тепло и произошёл прорыв трубы. От кипятка пострадали четыре квартиры.

Анатолий Симоненко
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