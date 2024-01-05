21-летняя хозяйка вписки облила кипятком гостей, бросивших дымовую шашку на кухню

В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика разозлилась на приглашённых гостей, которые подкинули ей на кухню дымовую шашку, пока она варила гречку, пишет SHOT . В качестве мести девушка вылила кипяток на обидчика.

Инцидент случился в квартире на улице Профессора Благих. Теперь у парня ожоги второй степени и волдыри по всему телу. Кстати, к девушке до этого наведывались соседи, просили убавить громкость музыки, но их выпроводили восвояси. Потом приехала полиция и оштрафовала девушку за нарушение покоя и тишины. Теперь полиция проверяет историю с кипятком и ожогами.