21-летняя хозяйка вписки облила кипятком гостей, бросивших дымовую шашку на кухню
В Челябинске девушка облила кипятком гостей, бросивших дымовую шашку на кухню
В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика облила кипятком гостей. Обложка © SHOT
В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика разозлилась на приглашённых гостей, которые подкинули ей на кухню дымовую шашку, пока она варила гречку, пишет SHOT. В качестве мести девушка вылила кипяток на обидчика.
В Челябинске на вписке 21-летняя хозяйка квартиры Вика облила кипятком гостей. Видео © SHOT
Инцидент случился в квартире на улице Профессора Благих. Теперь у парня ожоги второй степени и волдыри по всему телу. Кстати, к девушке до этого наведывались соседи, просили убавить громкость музыки, но их выпроводили восвояси. Потом приехала полиция и оштрафовала девушку за нарушение покоя и тишины. Теперь полиция проверяет историю с кипятком и ожогами.
Ранее жители пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, после чего в дом вернули тепло и произошёл прорыв трубы. От кипятка пострадали четыре квартиры.