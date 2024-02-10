Куски асфальта летели по округе: Появилось видео с фонтаном кипятка на Васильевском острове в Петербурге

Более 500 квартир на Васильевском острове в Петербурге остались без тепла. Как передаёт телеграм-канал SHOT, опубликовавший видеозапись с места событий, это произошло из-за коммунальной аварии.

Прорыв трубы на Васильевском острове в Петербурге. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, инцидент произошёл на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Северной столицы. В одном из дворов после того, как лопнула труба, из-под асфальта забил фонтан кипятка.

Стоит отметить, что прорыв был такой силы, что куски асфальтированного дорожного покрытия разлетелись по округе. Судя по видеозаписи, также пострадали автомобили, владельцы которых пытались их спасти. В настоящее время на месте аварии работают аварийно-спасательные службы.