В Москве шестилетняя девочка сломала позвоночник на тренировке у призёрки Олимпиады В Москве родители обвинили тренера в халатности из-за травмы дочери на батутах 11 июня, 08:26 В Москве ребёнок сломал позвоночник на батутах. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве шестилетняя девочка сломала позвоночник во время тренировки по прыжкам на батутах, занятие проводила призёр Олимпийских игр, которую сейчас обвинили в халатности. Об этом пишет SHOT.

В Москве ребёнок сломал позвоночник на батутах. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в спортивном центре Yourways Forth в Люблине. Девочка выполняла элементы, однако после одного из них упала, почувствовала боль в спине и стала тяжело дышать. Тренер Вера Белянкина, которая завоевала бронзу на юношеских Олимпийских играх в 2018 году, отказалась останавливать занятие и не стала слушать жалобы ребёнка.

Пострадавшая на батутах девочка. Фото © Telegram / SHOT

Родители малышки рассказали, что после тренировки Белянкина заверила, что ничего страшного не произошло, и даже посоветовала способ, как самостоятельно вправить позвонки при необходимости. На следующие сутки семья повезла девочку в больницу, потому что боль не утихла. Там врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника, назначили постельный режим на три месяца и корсет.

Вера Белянкина на Олимпиаде. Фото © Олимпийский комитет РФ

Директор Yourways Forth не увидел проблемы. По его мнению, родители пострадавшей просто хотят "заработать", а на кадрах с занятия видно, что ребёнок якобы не получил травму, и вообще позвоночник мог повредиться вовсе не в батутном центре. Семья девочки намерена обратиться в суд. В центре Белянкину временно отстранили от тренировок.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за падения 13-летней девочки с высоты на скалодроме. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Авторы Татьяна Миссуми