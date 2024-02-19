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19 февраля, 15:28

В Петербурге две девочки столкнулись в батутном центре, одна попала в больницу

В Колпино трёхлетняя девочка попала в больницу с сотрясением мозга, упав с батута

В Колпино трёхлетняя девочка попала в больницу после посещения батутного центра. Она столкнулась с другим ребёнком. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Малышка ударяется со второй девочкой в батутном центре в Колпино. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Инцидент произошёл в спортивно-развлекательном клубе, расположенном в торговом комплексе "Ока" на Октябрьской улице. У госпитализированной малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый ушиб живота. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Момент происшествия попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что малышка выбегает на середину батута и тут же в неё врезается вторая девочка, летевшая над батутом на карабине по тросу.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге госпитализировали упавшего с трёхъярусной кровати ребёнка. Врачи диагностировали у шестилетнего пациента кататравму и закрытую черепно-мозговую травму, его поместили в реанимацию.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Дарья Нарыкова
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