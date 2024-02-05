Падение с кровати закончилось для 6-летнего россиянина реанимацией
78.ru: В Петербурге госпитализировали упавшего с трёхъярусной кровати ребёнка
В Санкт-Петербурге ребёнок получил тяжёлые травмы, упав с трёхъярусной кровати, передаёт 78.ru. Мальчика госпитализировали прямо из квартиры во Фрунзенском районе Северной столицы. Медики диагностировали у шестилетнего пациента кататравму и закрытую черепно-мозговую травму, его поместили в реанимацию.
Из-за чего произошло падение, пока не известно. У мальчика полная семья, характеризуется положительно и на учёте не состоит.
Ранее Life.ru сообщал, как в Калужской области школьник провалился в канализационный люк у школы. В ожидании спасателей мальчику пришлось просидеть на глубине около двух метров практически целый час, но всё закончилось благополучно.