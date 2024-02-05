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5 февраля, 09:12

Падение с кровати закончилось для 6-летнего россиянина реанимацией

78.ru: В Петербурге госпитализировали упавшего с трёхъярусной кровати ребёнка

В Санкт-Петербурге ребёнок получил тяжёлые травмы, упав с трёхъярусной кровати, передаёт 78.ru. Мальчика госпитализировали прямо из квартиры во Фрунзенском районе Северной столицы. Медики диагностировали у шестилетнего пациента кататравму и закрытую черепно-мозговую травму, его поместили в реанимацию.

Из-за чего произошло падение, пока не известно. У мальчика полная семья, характеризуется положительно и на учёте не состоит.

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Ранее Life.ru сообщал, как в Калужской области школьник провалился в канализационный люк у школы. В ожидании спасателей мальчику пришлось просидеть на глубине около двух метров практически целый час, но всё закончилось благополучно.

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Allen Taylor / Unsplash

Марина Калегина
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