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24 августа, 11:45

«Сан-Хосе» подписал двухлетний контракт с российским вратарём Аскаровым

Ярослав Аскаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ___askar_____

Ярослав Аскаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ___askar_____

Американский хоккейный клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским вратарём Ярославом Аскаровым, сообщил агент игрока Ден Мильштейн. Соглашение рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона 2025/26.

Журналист Эллиот Фридман утверждает, что Аскаров будет получать два миллиона долларов в год.

Ранее Аскаров выступал в системе «Нэшвилл Предаторз». В прошлом сезоне он играл в «Милуоки Адмиралс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где провёл 44 матча в регулярке, отражая 91,1% бросков с коэффициентом надёжности 2,39. По итогам сезона Аскаров вошёл в символическую сборную лиги. Однако клуб из Теннесси сразу на восемь лет продлил контракт с основным вратарём, финном Юусе Саросом, после чего Аскаров запросил обмен. В результате «хищники» получили форварда Давида Эдстрема, вратаря Магнуса Хрона и условный выбор в первом раунде драфта-2025. В «Шаркс», помимо Аскарова, отправился нападающий Нолан Берк, также «Акулы» получат выбор в третьем раунде драфта-2025.

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Ранее защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков, несколько лет выступавший в НХЛ, рассказал о разнице в менталитете у россиян и американцев. По его словам, США — «другой мир», где хоккеисту могут в лицо сказать, что он лучший, но не поставить в состав.

Матвей Константинов
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