«Сан-Хосе» подписал двухлетний контракт с российским вратарём Аскаровым

Американский хоккейный клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским вратарём Ярославом Аскаровым, сообщил агент игрока Ден Мильштейн. Соглашение рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона 2025/26.

Журналист Эллиот Фридман утверждает, что Аскаров будет получать два миллиона долларов в год.

Ранее Аскаров выступал в системе «Нэшвилл Предаторз». В прошлом сезоне он играл в «Милуоки Адмиралс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где провёл 44 матча в регулярке, отражая 91,1% бросков с коэффициентом надёжности 2,39. По итогам сезона Аскаров вошёл в символическую сборную лиги. Однако клуб из Теннесси сразу на восемь лет продлил контракт с основным вратарём, финном Юусе Саросом, после чего Аскаров запросил обмен. В результате «хищники» получили форварда Давида Эдстрема, вратаря Магнуса Хрона и условный выбор в первом раунде драфта-2025. В «Шаркс», помимо Аскарова, отправился нападающий Нолан Берк, также «Акулы» получат выбор в третьем раунде драфта-2025.