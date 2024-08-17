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17 августа, 17:22

"Другой мир": Вернувшийся из Америки хоккеист рассказал о разнице менталитетов в России и США

Хоккеист ЦСКА Саморуков заявил о разнице менталитетов в России и США

Дмитрий Саморуков. Обложка © VK / ПХК ЦСКА Москва

Дмитрий Саморуков. Обложка © VK / ПХК ЦСКА Москва

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков, который несколько лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) рассказал о разном менталитете в России и США. По его слова, Америка — это другой мир.

"Ребята, которые впервые отправляются за океан, могут попасть в другой мир. Будет тяжело, если не знаешь язык. Общение с тренерами другое. В лицо тебе могут сказать, что ты лучший, но не поставить в состав", — приводит "Чемпионат" слова 25-летнего Саморукова.

Ранее защитник перешёл в ЦСКА после семи лет в Северной Америке. Контракт с армейцами рассчитан на три года. Последним клубом Дмитрия в НХЛ был "Сент-Луис Блюз". Также он выступал за "Эдмонтон Ойлерз". Всего в НХЛ защитник провёл три матча. В минувшем сезоне он играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Скрентон Пингвинз". В 64 матчах россиянин забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

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Ранее сообщалось, что клуб НХЛ "Каролина Харрикейнз" выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов для последующего расторжения контракта. В конце июля петербургский СКА официально объявил о переходе игрока.

Наталья Демьянова
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