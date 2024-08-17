"Другой мир": Вернувшийся из Америки хоккеист рассказал о разнице менталитетов в России и США

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков, который несколько лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) рассказал о разном менталитете в России и США. По его слова, Америка — это другой мир.

"Ребята, которые впервые отправляются за океан, могут попасть в другой мир. Будет тяжело, если не знаешь язык. Общение с тренерами другое. В лицо тебе могут сказать, что ты лучший, но не поставить в состав", — приводит "Чемпионат" слова 25-летнего Саморукова.