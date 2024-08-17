"Другой мир": Вернувшийся из Америки хоккеист рассказал о разнице менталитетов в России и США
Хоккеист ЦСКА Саморуков заявил о разнице менталитетов в России и США
Дмитрий Саморуков. Обложка © VK / ПХК ЦСКА Москва
Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков, который несколько лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) рассказал о разном менталитете в России и США. По его слова, Америка — это другой мир.
"Ребята, которые впервые отправляются за океан, могут попасть в другой мир. Будет тяжело, если не знаешь язык. Общение с тренерами другое. В лицо тебе могут сказать, что ты лучший, но не поставить в состав", — приводит "Чемпионат" слова 25-летнего Саморукова.
Ранее защитник перешёл в ЦСКА после семи лет в Северной Америке. Контракт с армейцами рассчитан на три года. Последним клубом Дмитрия в НХЛ был "Сент-Луис Блюз". Также он выступал за "Эдмонтон Ойлерз". Всего в НХЛ защитник провёл три матча. В минувшем сезоне он играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Скрентон Пингвинз". В 64 матчах россиянин забил пять голов и сделал 10 результативных передач.