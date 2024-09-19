«Спартак» оставил самарские «Крылья Советов» без плей-офф Кубка России
«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:1 в матче Кубка России
Футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Данил Пруцев. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
Московский «Спартак» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» из Самары со счётом 4:1 в домашней игре четвёртого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет — Кубка России.
Голы за «Спартак» забили Шамар Николсон на 2-й минуте, Роман Зобнин на 19-й и Рикарду Мангаш на 89-й. Самарский защитник Кирилл Печенин отметился автоголом на 41-й минуте. Единственный мяч у гостей забил воспитанник красно-белых Владислав Шитов на 68-й минуте.
Дебютный гол защитника Рикарду Мангаша за «Спартак». Видео © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
Москвичи набрали девять очков и возглавляют таблицу группы А. Самарцы проиграли все четыре матча и замыкает квартет, где также выступают два «Динамо» — московское (8 очков) и махачкалинское (7 очков).
Ранее экс-футболист Андрей Аршавин заявил, что фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» вряд ли примут нового нападающего Александра Соболева, который перешёл из «Спартака». Легенда российского футбола напомнил о стычке игроков двух клубов в Кубке России.