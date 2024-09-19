«Спартак» оставил самарские «Крылья Советов» без плей-офф Кубка России

Московский «Спартак» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» из Самары со счётом 4:1 в домашней игре четвёртого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет — Кубка России.

Голы за «Спартак» забили Шамар Николсон на 2-й минуте, Роман Зобнин на 19-й и Рикарду Мангаш на 89-й. Самарский защитник Кирилл Печенин отметился автоголом на 41-й минуте. Единственный мяч у гостей забил воспитанник красно-белых Владислав Шитов на 68-й минуте.

Дебютный гол защитника Рикарду Мангаша за «Спартак». Видео © Telegram / ФК «Спартак-Москва»