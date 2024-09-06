Ставшие одноклубниками Соболев и Барриос закрыли вопрос с дракой в Кубке России

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев, который недавно прешёл из московского «Спартака», и колумбийский полузащитник петербургского клуба Вильмар Барриос обсудили историю с массовой дракой, произошедшей два года назад. Об этом сообщает телеграм-канал «Кафешка», обозревающий новости команды из Северной столицы.