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6 сентября, 15:50

Ставшие одноклубниками Соболев и Барриос закрыли вопрос с дракой в Кубке России

Александр Соболев и Вильмар Барриос. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Максим Константинов

Александр Соболев и Вильмар Барриос. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Максим Константинов

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев, который недавно прешёл из московского «Спартака», и колумбийский полузащитник петербургского клуба Вильмар Барриос обсудили историю с массовой дракой, произошедшей два года назад. Об этом сообщает телеграм-канал «Кафешка», обозревающий новости команды из Северной столицы.

По его данным, у Барриоса и Соболева состоялся разговор на тему потасовки. У обоих «рабочее отношение» к инциденту, никакого конфликта между ними сейчас нет.

Напомним, футболисты «Спартака» и «Зенита» сцепились «стенка на стенку» в конце матча Кубка России 27 ноября 2022 года. С поля тогда удалили шестерых игроков: Барриоса, Малкома и Родригао из питерской команды, а также Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из московской. Позже КДК РФС дисквалифицировал всех игроков на шесть матчей. Подопечные Сергея Семака оспорили решение, а красно-белые не стали.

Дзюба весьма лаконично высказался о переходе Соболева в «Зенит»
Дзюба весьма лаконично высказался о переходе Соболева в «Зенит»
Наталья Демьянова
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