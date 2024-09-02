Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 16:22

Дзюба весьма лаконично высказался о переходе Соболева в «Зенит»

Дзюба признался, что трансфер Соболева в «Зенит» ему совершенно безразличен

Артём Дзюба и Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Олег Бухарев

Артём Дзюба и Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Олег Бухарев

Российскому футболисту Артёму Дзюбе безразличен переход форварда сборной РФ Александра Соболева в состав петербургского «Зенита». Такой комментарий он дал в ответ на соответствующий вопрос прессы.

"Мне всё равно",цитирует Дзюбу РИА «Новости».

Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости
Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости

Напомним, что 27-летний Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. Клуб заключил с игроком контракт на три сезона с возможностью пролонгации ещё на один. Нападающий играл в составе московского клуба с лета 2020 года, на его счету 58 голов и 32 результативные передачи в 140 встречах. Что же касается Дзюбы, то в прошлом месяце спортивный комментатор Константин Генич заявил, что экс-форвард «Зенита», недавно покинувший и состав «Локомотива», может пойти играть в «Крылья Советов». В руководстве клуба подтвердили, что действительно находятся в поиске нападающего, но деталей о рассматриваемых кандидатах сообщать не стали, пообещав сообщить обо всём позже.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • Александр Соболев
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров