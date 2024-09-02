Дзюба весьма лаконично высказался о переходе Соболева в «Зенит»
Дзюба признался, что трансфер Соболева в «Зенит» ему совершенно безразличен
Артём Дзюба и Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Олег Бухарев
Российскому футболисту Артёму Дзюбе безразличен переход форварда сборной РФ Александра Соболева в состав петербургского «Зенита». Такой комментарий он дал в ответ на соответствующий вопрос прессы.
"Мне всё равно", — цитирует Дзюбу РИА «Новости».
Напомним, что 27-летний Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. Клуб заключил с игроком контракт на три сезона с возможностью пролонгации ещё на один. Нападающий играл в составе московского клуба с лета 2020 года, на его счету 58 голов и 32 результативные передачи в 140 встречах. Что же касается Дзюбы, то в прошлом месяце спортивный комментатор Константин Генич заявил, что экс-форвард «Зенита», недавно покинувший и состав «Локомотива», может пойти играть в «Крылья Советов». В руководстве клуба подтвердили, что действительно находятся в поиске нападающего, но деталей о рассматриваемых кандидатах сообщать не стали, пообещав сообщить обо всём позже.