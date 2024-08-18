Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 07:51

"Ищем форварда": В "Крыльях Советов" высказались об интересе к Дзюбе

Тренер ФК "Крылья Советов" Осинькин: Мы ищем одного форварда

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Последние несколько дней футбольные фанаты активно обсуждают потенциальный переход нападающего Артёма Дзюбы в "Крылья Советов". В самом клубе уже прокомментировали данную тему.

По словам главного тренера самарской команды Игоря Осинькина, они действительно находятся в поисках одного форварда. При этом специалист подчеркнул, что это не является следствием недовольства кем-либо из действующих игроков.

"Динамо" победило "Крылья Советов" 1:0 и догнало по набранным очкам "Зенит"
"Динамо" победило "Крылья Советов" 1:0 и догнало по набранным очкам "Зенит"

"Можете прямо спросить: нужен ли Дзюба? Мы свою работу ведём из того плана, что мы наметили ещё в мае. Обо всех изменениях вы узнаете, как только они случатся", — цитирует тренера "Газета.ru".

Напомним, о возможном трансфере Артёма Дзюбы в "Крылья Советов" ранее заявил комментатор Константин Генич. По его словам, переход нападающего в самарский клуб "вот-вот должен состояться".

Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости
Дзюба оплатил все долги по штрафам за превышение скорости
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • ФК Крылья Советов
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров