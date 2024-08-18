"Ищем форварда": В "Крыльях Советов" высказались об интересе к Дзюбе
Тренер ФК "Крылья Советов" Осинькин: Мы ищем одного форварда
Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online
Последние несколько дней футбольные фанаты активно обсуждают потенциальный переход нападающего Артёма Дзюбы в "Крылья Советов". В самом клубе уже прокомментировали данную тему.
По словам главного тренера самарской команды Игоря Осинькина, они действительно находятся в поисках одного форварда. При этом специалист подчеркнул, что это не является следствием недовольства кем-либо из действующих игроков.
"Можете прямо спросить: нужен ли Дзюба? Мы свою работу ведём из того плана, что мы наметили ещё в мае. Обо всех изменениях вы узнаете, как только они случатся", — цитирует тренера "Газета.ru".
Напомним, о возможном трансфере Артёма Дзюбы в "Крылья Советов" ранее заявил комментатор Константин Генич. По его словам, переход нападающего в самарский клуб "вот-вот должен состояться".