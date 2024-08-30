Российский нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит»

Соглашение с форвардом рассчитано на три сезона с возможностью продления ещё на сезон. 27-летний Соболев с лета 2020 года футболист выступал за московский «Спартак», в составе которого забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи в 140 матчах. Отметим, что этот трансфер стал одним из самых громких в российском футболе за последние годы, учитывая принципиальное соперничество между двумя клубами.