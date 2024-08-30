Российский нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит»
«Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом «Спартака» Соболевым
Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Евгений Асмолов / ФК "Зенит"
Нападающий Александр Соболев перешёл из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». О подписании контракта с футболистом сообщила пресс-служба футбольного клуба из Северной столицы.
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». Фото © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»
Соглашение с форвардом рассчитано на три сезона с возможностью продления ещё на сезон. 27-летний Соболев с лета 2020 года футболист выступал за московский «Спартак», в составе которого забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи в 140 матчах. Отметим, что этот трансфер стал одним из самых громких в российском футболе за последние годы, учитывая принципиальное соперничество между двумя клубами.
Ранее стало известно, что Соболев прилетел в Санкт-Петербург. Он проходил медобследование перед долгожданным трансфером в «Зенит». Напомним, в июле Александра Соболева отстранили от основной команды "Спартака" на фоне слухов о сделке с «Зенитом».