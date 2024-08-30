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30 августа, 13:07

Российский нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит»

«Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом «Спартака» Соболевым

Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

Нападающий Александр Соболев перешёл из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». О подписании контракта с футболистом сообщила пресс-служба футбольного клуба из Северной столицы.

Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». Фото © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». Фото © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Соглашение с форвардом рассчитано на три сезона с возможностью продления ещё на сезон. 27-летний Соболев с лета 2020 года футболист выступал за московский «Спартак», в составе которого забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи в 140 матчах. Отметим, что этот трансфер стал одним из самых громких в российском футболе за последние годы, учитывая принципиальное соперничество между двумя клубами.

Ранее стало известно, что Соболев прилетел в Санкт-Петербург. Он проходил медобследование перед долгожданным трансфером в «Зенит». Напомним, в июле Александра Соболева отстранили от основной команды "Спартака" на фоне слухов о сделке с «Зенитом».

Черданцев анонсировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Черданцев анонсировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Иван Косицын
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