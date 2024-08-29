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29 августа, 13:05

Черданцев анонсировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Футболист Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Футболист Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев перейдёт в петербургский «Зенит». Об этом сообщил спортивный комментатор Георгий Черданцев.

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда Соболев — в «Зенит», Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решён окончательно», — написал Черданцев в телеграм-канале.

Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что окончательное решение по переходу Соболева будет принято 29 августа.

Напомним, в июле Александра Соболева отстранили от основной команды "Спартака" на фоне слухов о сделке с «Зенитом». Действующий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Соболеву 27 лет, он перешёл в «Спартак» в 2020 году из «Крыльев Советов».

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Дарья Нарыкова
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