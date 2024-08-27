«Спартак» и «Зенит» потерпели поражения в Кубке России

«Спартак» проиграл «Динамо» Махачкале в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол с пенальти на 14-й минуте забил Гамид Агаларов.

Команды набрали по шесть очков и занимают два первых места в группе А. Третьим идёт московское «Динамо» (три балла), а замыкают квартет «Крылья Советов» без набранных очков.

Также сегодня поражение потерпел «Зенит», уступив в Самаре тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти. В других кубковых матчах дня ЦСКА обыграл «Ахмат» (2:0), а «Рубин" победил «Факел» (2:0).