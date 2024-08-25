«Локомотив» победил «Ростов» 3:2 и стал новым лидером РПЛ
Игроки «Локомотива» радуются забитому голу во время матча с «Ростовом». Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на столичной «РЖД-арене», завершилась со счётом 3:2. Победа позволила подопечным Михаила Галактионова стать лидером РПЛ.
В составе московской команды мячи забили Алексей Батраков (10-я минута), Илья Самошников (37-я) и Наир Тикнизян (46-я). За ростовчан дублем отличился Роналдо (13-я и 90+6).
«Локомотив» вышел первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. Следом идут «Зенит» (14), «Краснодар», московское «Динамо» (по 12), «Спартак» (11), ЦСКА и «Рубин» (по 10). «Ростов» же заработал восемь очков и располагается на восьмой позиции. В следующем туре красно-зелёные дома сыграют с «Краснодаром» — встреча намечена на 1 сентября. «Ростов» в этот день же примет «Факел».
Ранее московское «Динамо» проиграло дома «Краснодару» в матче шестого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые упустили шанс выйти на первое место.